Nederlanderschap Marouane B. ingetrokken

Van Marouane B., beter bekend als de Arnhemse ‘jihadrapper’, is het Nederlanderschap ingetrokken. Staatssecretaris Harbers van Veiligheid en Justitie heeft hiertoe besloten omdat hij als jihadist actief is in Syrië.

B. is volgens De Gelderlander in 2013 van Arnhem naar Syrië gegaan om zich aan te sluiten bij IS of een verwante organisatie. Hier was hij actief als rapper, wat hij in Syrië voortzette. In september 2014 is B. op de Nationale Terrorismelijst gezet. Hij werd in 2017 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan terroristische organisatie.