Filerecord van ruim 2200 kilometer door sneeuwval

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers dinsdag tijdens de avondspits met name in het midden en oosten van het land rekening te houden met winterse omstandigheden en dat bleek ook hard nodig omdat de gevallen sneeuw tot de drukste avondspitss ooit leidde.

In het midden van het land sneeuwde het tot in de avondspits. In het oosten van het land tot later in de avond. Op zowel de snelwegen als op de provinciale wegen kwam het verkeer muurvast te staan.

Rijkswaterstaat - update 17.30 uur

Rond 17.30 uur stonden er volgens Rijkswaterstaat 71 files met een totale lengte van 499 kilometer. Zij spreken over een zware avondspits.

ANWB - update 17.40 uur

De ANWB neemt in haar telling ook de N-wegen mee en kwam rond dezelfde tijd op een filedruk van 284 files met een gezamelijke lengte van 2287 kilometer. Dit in vergelijking met dezelfde omstandigheden in december 2017. Toen stond er 'slechts' 1461 kilometer file