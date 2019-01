Arrestatieteam houdt nieuwe verdachte aan in onderzoek schietincident Helmond

Dinsdagmiddag heeft een arrestatieteam van de politie rond 16.00 uur een 21-jarige man uit Helmond opgepakt in verband met het schietincident waarbij maandagmiddag twee meisjes gewond raakten. 'Het onderzoek is nog in volle gang en de recherche is dringend op zoek naar getuigen', zo laat de politie dinsdag weten.

Sporenonderzoek

Een grijze Volkswagen Golf werd maandagmiddag even voor 15.30 uur beschoten ter hoogte van de kruising van de Molenstraat en de Noord Koninginnewal. De achterruit van het voertuig raakte zwaar beschadigd en de inzittenden van de auto namen de benen. Een 2-jarige peuter en een 15-jarig meisje uit Helmond raakten door rondvliegende kogels gewond.

Been

Het 2-jarige meisje zat bij haar moeder achterop de fiets toen een kogel haar been raakte. Het 15-jarige slachtoffer liep een schotwond aan haar arm op toen ze over de Molenstraat fietste. De beschoten auto werd op straat achtergelaten. Getuigen meldden dat een groene Opel Astra met hoge snelheid wegreed. Deze auto werd kort daarna teruggevonden aan de Wolfstraat in Helmond. Ook de inzittenden van deze auto waren gevlucht.

Arrestaties

Op het Doorneind werd even later een 23-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij was in de buurt en leek op iemand die mogelijk betrokken was. Onderzoek wees echter uit dat dit niet het geval kan zijn geweest. De man wordt niet meer gezien als verdachte, maar als getuige. Kort na de eerste aanhouding kwam de 21-jarige man uit Helmond als verdachte in beeld. De politie was sinds die tijd op zoek naar hem en hij werd dinsdag in de loop van de dag gesignaleerd in een woning aan de Heistraat in Helmond. Een arrestatieteam viel rond 16.00 uur de woning binnen. De man zit vast en wordt verhoord door de recherche.

Ruzie in drugscircuit

De technische recherche deed tot dinsdagavond laat onderzoek. Ook gingen rechercheurs in de omgeving op zoek naar camerabeelden. De beelden worden op dit moment uitgebreid geanalyseerd. Op basis van het eerste onderzoek houdt de politie er sterk rekening mee dat het schietincident te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu. Uit een eerste analyse van de beelden is gebleken dat er veel mensen moeten zijn die iets hebben meegekregen van het schieten. Met een aantal daarvan heeft de recherche al gesproken, maar er moeten meer mensen zijn met informatie over wat er precies gebeurd is.

Ruzie

Het onderzoeksteam is onder meer op zoek naar getuigen van een ruzie: 'Inzittenden van beide auto’s hadden vlak voordat geschoten werd ruzie op de Molenstraat. Er werd daarbij hard geschreeuwd of geroepen op de plek waar de auto uiteindelijk onder vuur werd genomen. Het was druk op straat en mensen moeten dat hebben gehoord', zo laat de leider van het onderzoek weten.

Fiets rechtgezet

Ook is het team op zoek naar een man die de moeder en het kleine meisje geholpen heeft. Hij zette de fiets van de moeder recht nadat er geschoten werd. Even later was hij kort in het gezelschap van de mannen die mogelijk in de beschoten auto zaten, maar de recherche denkt niet dat hij tot die groep behoorde. Omdat de man die hulp bood een belangrijke getuige is voor de recherche, is het team dringend op zoek naar hem.

Toestand meisjes

Het meisje van 15 is na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis gegaan. Lichamelijk maakt ze het naar omstandigheden goed, maar de gebeurtenis heeft uiteraard de nodige impact. Voor haar is daarom Slachtofferhulp ingeschakeld. De 2-jarige peuter is maandagavond in het ziekenhuis geopereerd aan haar been, dat door een kogel werd getroffen. Ze is bij kennis en maakt het naar omstandigheden goed. Het is nog onduidelijk wat de lichamelijke gevolgen voor het meisje zijn. Voor het meisje en de moeder is Slachtofferhulp ingeschakeld.

Reactie burgemeester Blanksma

'Ik ben geschokt door deze gebeurtenis in de stad. Gisteravond heb ik een bezoek gebracht aan het 15-jarige slachtoffer en haar familie. Vandaag heb ik in het ziekenhuis het 2-jarige slachtoffer en haar familie bezocht. Zij is gisteravond geopereerd en momenteel is haar situatie stabiel. Ze verblijft nog in het ziekenhuis. Ik heb daarnaast contact gezocht met het Dr.- Knippenberg College, de school van het 15-jarige meisje. Meerdere scholieren zijn getuigen geweest van het incident. De school is uiteraard enorm geschrokken van wat zich heeft afgespeeld en momenteel richt zij haar aandacht op het welzijn van leerlingen. Vanmiddag heb ik samen met een wijkagent eveneens een bezoek gebracht aan een aantal winkels en bedrijven die dichtbij de plaats van het incident zijn gesitueerd. Uit de gesprekken bleek dat de gebeurtenis veel impact heeft gehad. Zowel met de school, als met de slachtoffers en hun familie sta ik in contact. Het onderzoek van de politie is in volle gang om de reden van dit incident te achterhalen.'

Wie weet meer?

De recherche werkt met een team van twintig rechercheurs aan de zaak. Iedereen die meer weet over wat er precies is voorgevallen wordt met klem opgeroepen om contact op te nemen met het rechercheteam op 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Mensen die over foto’s of video’s beschikken kunnen die delen via onderstaand tipformulier.