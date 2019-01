Aanhouding in onderzoek moord Tjeerd van Seggeren

Op 17 januari 2019 is in Duitsland een 34-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Tjeerd van Seggeren. De man werd op 9 juli 2016 dood aangetroffen in een weiland aan de Fûgelsang in De Westereen.

Na de regiezitting van 31 oktober 2018 heeft zich een getuige gemeld die onder nummer een verklaring heeft afgelegd bij de politie. Deze getuige verklaart over de directe betrokkenheid van verdachte en een ex-vriend bij de moord op Tjeerd van Seggeren. Zo zou verdachte tegen deze getuige hebben gezegd dat zij samen met een ex de moord heeft voorbereid en uitgevoerd. Om de identiteit van de getuige te beschermen wordt geen nadere informatie gegeven over persoonlijke gegevens en het moment van verklaren.

De 34-jarige man zit in detentie in Duitsland voor zijn overlevering aan Nederland. Wanneer dit plaatsvindt is nog niet bekend. De man is eerder in het onderzoek gehoord als getuige. Het destijds opgegeven alibi voor het moment van de moord lijkt vooralsnog niet te kloppen. Het onderzoek strekt zich voort.

De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 9 en 10 april 2019. Verder heeft de rechtbank besloten het voorarrest van de 34-jarige verdachte, de echtgenote van het slachtoffer, te verlengen.