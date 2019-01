Dode en ernstig gewonde bij ongeval op Afsluitdijk

Maandagavond is even na 20.00 uur op de snelweg A7 op de Afsluitdijk een ernstig verkeersongeval gebeurd waarbij twee personenauto's betrokken zijn. Dit meldt Rijkswaterstaat maandagavond

Dode en gewonde

Vanwege het incident werd de A7 op de Afsluitdijk in oostelijke richting afgesloten. Meerdere hulpdiensten werden ingeschakeld om hulp te verlenen bij het incident. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen die rond 20.30 uur aankwam op de locatie. Bij het ongeval is een persoon om het leven gekomen en is een tweede slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht.

Politieonderzoek en spoedreparatie vangrail

De politie is ter plaatste een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval. De verwachte eindtijd wordt momenteel geschat op 24.00 uur. 'De vangrail is dor het ongeval ook ernstig beschadigd geraakt en moet dus ook worden gerepareerd. Hoe lang de weg dicht blijft is nog onduidelijk, aldus Rijkswaterstaat die weggebruikers met bestemming Zurich adviseert een alternatieve route te nemen. - Verkeer vanuit Amsterdam kan via de A8, A10, A1 en A6 naar Leeuwarden. Verkeer vanuit Den Helder rijdt het best via de A7, de N307, N302 en de A6.