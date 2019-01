Julia en Lucas populairste namen in 2018

Emma en Levi op twee komen, Sophie en Finn op drie, Tess en Sem op vier. De lijst met populaire namen wijkt er provincie sterk af. Lucas staat niet in de top 10 in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant.

In Groningen, Drenthe en Friesland was Lieke de naam die de meeste meisjes kregen. In Zeeland is Jan de populairste naam voor een jongen.

Top 10 Jongens

Lucas Levi Finn Sem Noah Daan Luuk Bram Mees Milan

Top 10 Meisjes