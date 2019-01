Zestal overvalt horecagelegenheid in Almere

Aan de Torontoweg in Almere is maandagavond eem horecagelegenheid overvallen. De aanwezige medewerkers werden bedreigd door zes overvallers. Op dat moment waren er geen klanten binnen en gelukkig raakte niemand gewond. Weet u meer van deze overval of heeft u iets gezien? De politie zoekt getuigen.