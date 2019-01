Omgevingsraad nog zeer verdeeld over advies groei Schiphol, Alders komt met eigen advies

Voorzitter van de raad, Hans Anders, moet woensdagavond een advies bekendmaken en toelichten. Wat dat advies moet zijn, daarover zijn alle deelnemede partijen het nog niet eens.

Het advies van de raad had er in december moeten zijn, maar de raad bleek meer tijd nodig te hebben om tot een advies te komen, waar alle partijen zich in kunnen vinden. De ORS vergadert woensdag nog, maar vooralsnog lijkt het erop dat de verdeeldheid nog even groot is. Dit schrijft NH Nieuws woensdagochtend.

Schiphol wil na 2020 doorgroeien van 500.000 vliegbewegingen per jaar, naar 540.000 vliegbewegingen. Maar dat is voor de omwonenden en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en de overheden onbespreekbaar.

Update:

Overleg groei Schiphol is mislukt. Voorzitter Hans Alders adviseert zelf om tot en met 2023 tienduizend extra vluchten toe te laten. Het voorstel dat Alders nu doet, is conform de wens van de luchtvaartsector. Omwonenden wilden juist een groeistop tot 2023. Aan NRC laat de delegatie dan ook weten "verbijsterd" te zijn door het advies van Alders. Dit melden onder meer de NOS en NRC.