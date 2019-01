Meisje zit uren in hoogspanningsmast

In het Gelderse Warnsveld heeft een arrestatieteam een meisje uit een hoogspanningsmast waar zij aan het einde van de middag was in geklommen.

Volgens Omroep Gelderland heeft het meisje, ondanks de sneeuwval en kou, uren in de mast gezeten. De reden waarom zij in de mast is geklommen is niet duidelijk.

Omstreeks 19.45 uur had de politie het meisje beneden gebracht en overgedragen aan de ambulancedienst. Zij is naar een ziekenhuis gebracht.