Celstraf voor schot met wapen op schoolplein

De man was langere tijd betrokken bij een lokaal drugsconflict. Nadat zijn neef daar ook in betrokken raakte zijn de schoonmoeder en de partner van de man op 1 augustus 2018 naar de ouders van het slachtoffer in deze zaak gegaan om het uit te praten. De man ging mee met een doorgeladen wapen en bleef in eerste instantie op de achtergrond.

Schoolplein

Het gesprek liep uit de hand op een schoolplein in Apeldoorn. De man voelde zich in het nauw gedreven, trok zijn wapen en loste een schot. Kinderen hebben niets gemerkt van het conflict, maar vonden wel een patroon op het schoolplein. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man gericht heeft geschoten, daarom spreekt ze de man vrij van de poging tot moord, doodslag of zware mishandeling. Bedreiging door het laten zien van het wapen en het schot vindt de rechtbank wel bewezen.

Recht in eigen hand

Door een wapen mee te nemen en die dag bij zich te dragen terwijl hij wist dat de situatie uit de hand zou kunnen lopen, heeft hij het recht in eigen hand genomen, met alle gevaren van dien. De man zorgde met zijn handelen niet alleen voor angst bij het slachtoffer en andere personen die bij het incident betrokken waren. Ook bij omwonenden zorgde hij voor onrust, overlast en een gevoel van onveiligheid.

Schadevergoeding

De ingediende schadevergoeding van het slachtoffer wijst de rechtbank grotendeels af en verklaart zij voor het overige deel niet ontvankelijk. De rechtbank gaat niet mee in zijn verhaal dat hij als gevolg van het incident moest verhuizen. Er waren al eerder klachten over de overlast die het slachtoffer veroorzaakte. De hoogte van de immateriële schade kan de rechtbank niet eenvoudig vaststellen, omdat het slachtoffer zelf misschien ook een rol in het conflict had. Zijn aandeel in het conflict zou uitgezocht moeten worden en dat is niet makkelijk.