Ongeval met 12 voertuigen op A2 bij Best

Twee rijstroken waren versperd en er ontstond snel een lange file. Een bergingsbedrijf heeft met meerdere voertuigen de snelweg vrijgemaakt. Ook heeft de brandweerman iemand uit zijn voertuig bevrijd welke per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Of er meer gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Lange tijd waren twee banen afgesloten, wat leidde tot een lange file en een vertraging van een paar uur. Tegen 20.45 uur was de weg weer vrij, zo meldde de ANWB. De boting gebeurde rond 18.38 uur. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.