Politie neemt ruim 200 konijnen in beslag bij fokker in Ede

Donderdag heeft de dierenpolitie in Ede bij een konijnenfokker ruim 200 konijnen in beslag genomen. 'Na meerdere controles en dwangsommen bleek gisteren tijdens een controle dat de zorg voor de dieren nog steeds onder de maat was. Om het welzijn van de dieren zijn ze gisteren allemaal in beslag genomen en nagekeken door een dierenarts', zo meldt de politie vrijdag. De fokker wordt binnenkort door de politie gehoord.

Vervuilde hokken

De politie had al meerdere meldingen gekregen over de situatie van de konijnen en was al meerdere keren bij de fokker langs geweest om de situatie te controleren. Bij verschillende controles van de dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bleek dat ze in vervuilde hokken zaten, in sommige gevallen zelfs zonder water en ruwvoer - wat erg belangrijk is voor de dieren. De konijnen worden allemaal nagekeken door de dierenarts.

Waarschuwingen

De fokker werd hierbij meerdere keren in de gelegenheid gesteld de situatie voor zijn konijnen te verbeteren. Hem werden dwangsommen opgelegd en ook heeft hij een boete gekregen. Toen gisteren bij een herhalingscontrole van de dierenpolitie en de LID weer bleek dat de konijnen onvoldoende verzorgd werden, is besloten de konijnen in beslag te nemen. De fokker zal binnenkort als verdachte worden gehoord.