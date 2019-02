Ongeval N366 bij Nieuwe Pekela

Een automobilist is zaterdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn auto bij Nieuwe Pekela van de weg raakte op de N366 en in een sloot belandde.

De brandweer heeft het slachtoffer uit zijn auto gehaald. Ook de traumaheli was ter plaatse. De bestuurder is met onbekende verwondingen onder begeleiding van twee trauma artsen naar het UMCG ziekenhuis in Groningen gebracht.

De VOA van de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. De op en afrit van de N366 was door het onderzoek geruime tijd afgesloten voor het verkeer.