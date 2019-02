Man met 81 zeebaarzen aangehouden in Oostburg

De politie heeft in het Zeeuwse Oostburg een man aangehouden die 81 zeebaarzen bij zich had.

Hij had de vissen verdeeld over vier Ikea-tassen. De zeebaars wordt beschermd. Vissers mogen maar één zeebaars vangen voor eigen gebruik. Volgens de man, die afkomstig is uit Rotterdam en geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, had hij de vissen in België gevangen. Dit meldt Omroep Zeeland maandag.

De politie onderzoekt de zaak. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om de in beslag genomen vis te doneren aan vogelopvang De Mikke in Middelburg. Ze zullen daar gevoerd worden aan de jan-van-genten en aalscholvers.