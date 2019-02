Zeer grote brand papier opslagloods Tilburg

Maandagochtend is rond 10.30 uur een zeer grote brand uitgebroken in een opslagloods op het industrieterrein aan de Posthoornstraat in Tilburg. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maandag.

Papieropslag

Het gaat om een grote papieropslagloods met een oppervlakte van 6000 m2. Door de brand is er zeer veel rookontwikkeling. Voor de directe omgeving is rond 11.45 uur een NL-ALERT verstuurd. 'De brandweer heeft 2 pelotons ingezet om uitbreiding naar de naastgelegen panden te voorkomen', aldus de veiligheidsregio.

Loods ingestort

Het deel van de loods waar brand is uitgebroken is volledig ingestort. De brandweer heeft het andere deel kunnen behouden.

Update 16.20 uur

Eventuele roetdeeltjes van de brand kunnen met water weggespoeld worden. Het betreft verbrand papier. De rookontwikkeling neemt af maar kan weer meer worden wanneer er weer geblust wordt.

Update 14.15 uur

Er is nog steeds veel rookontwikkeling bij de brand aan de Posthoornstraat in Tilburg Voor de directe omgeving is een NL-ALERT verstuurd. Brandweer zet in om uitbreiding naar naastgelegen panden te voorkomen.

Update 13.20 uur

Brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1. Er is zeer veel rookontwikkeling. Het advies is om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er is zeer veel rookontwikkeling bij de brand in de opslagloods aan de Posthoornstraat.