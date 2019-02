Politie vindt geld en drugs in verborgen ruimte auto

Zondagmiddag is op de Grote Markt een man aangehouden na het dealen van drugs. Dit meldt de politie maandag.

Overlast door drugs

De politie hield de laatste tijd op de Beestenmarkt extra toezicht vanwege overlast door drugs. Agenten controleerden rond 13.30 uur om deze reden een auto en inzittende. Zij troffen in de auto aanwijzingen aan voor een verborgen ruimte. De bestuurder (22) uit Rotterdam werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.

Verborgen ruimte

De auto werd voor verder onderzoek in beslag genomen en naar een politiebureau gebracht. Tijdens nader onderzoek werd inderdaad een verborgen ruimte gevonden. Hierin werd ruim tienduizend euro en een handelaars hoeveelheid harddrugs gevonden. Ook deze spullen werden in beslag genomen.

Onderzoek woning

Het onderzoek leidde verder naar een woning aan de Beestenmarkt. Met toestemming van de rechter-commissaris werd een onderzoek in de woning ingesteld. Hierbij werd nog een bolletje cocaïne gevonden en in beslag genomen. De politie is nog bezig met het onderzoek.