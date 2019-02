Rover blijft hameren op één keer in- en uitchecken

Het steeds in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder, het “omchecken”, is vijftien jaar na introductie van de OV-chipkaart bij Rover nog steeds een doorn in het oog. Dit obstakel voor de reiziger moet snel worden weggenomen, stelt de reizigersvereniging.

Vandaag werd door de Staatssecretaris bekend gemaakt dat in het huidige systeem het ‘enkelvoudig in- en uitchecken’ er niet gaat komen. In het bestaande OV-chipkaartsysteem is dit technisch te lastig en kostbaar. Reizigers maken steeds minder fouten bij het tussentijds in- en uitchecken, toch blijft het een hindernis die Rover graag ziet verdwijnen.

Rover heeft er wel begrip voor dat de vervoersbedrijven geen grote bedragen meer in het huidige OV-chipkaartsysteem willen investeren, vooral omdat de kosten hiervoor bij de reiziger terecht kunnen komen. Rover verwacht van de vervoerders en overheden echter wel dat het probleem van ‘omchecken’ niet meer voorkomt bij de nieuwe betaalmethoden, die momenteel worden ontwikkeld.

“Een stationsinrichting met rijen poortjes van verschillende merken OV en met overstappaaltjes op de perrons wordt steeds gênanter”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Het OV maakt zich zo voor incidentele reizigers onbegrijpelijk en zelfs voor geroutineerde reizigers bij tijd en wijle tot valkuil”.