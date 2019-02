OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelen stichtingen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank Den Bosch geëist dat bij een voormalig bestuurder van goede doelen stichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. 'De bestuurder heeft dit geld tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrift en verduistering van gelden van goede doelen', zo stelt het OM.

Celstraffen

De bestuursvoorzitter van vier stichtingen werd op 28 september 2018 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden – waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De penningmeester van de stichtingen kreeg van de rechtbank een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

FIOD

Uit onderzoek door de FIOD bleek dat verdachten jarenlang met valse facturen de stichtingen in totaal miljoenen euro’s aan vergoedingen lieten betalen voor uitgevoerde (bestuurs-)werkzaamheden. Dat terwijl de bestuursfuncties onbezoldigd en hooguit met een onkostenvergoeding zouden hebben moeten plaatsvinden. Op deze wijze verduisterden de verdachten gezamenlijk in totaal 8.604.265 euro. Het geld had grotendeels ten goede moeten komen aan de goede doelen.

Misbruik vertrouwen

De rechtbank oordeelde dat verdachten bij het plegen van de feiten hebben gehandeld uit ‘puur winstbejag.’ De rechtbank oordeelde dat de bestuursvoorzitter ‘ernstig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de twee vermogende personen die aan de door verdachte bestierde stichtingen hun grote vermogens toevertrouwden en evenzo misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zijn werkgever in hem als partner stelde.’

Crimineel verdiend geld afpakken

De voormalig werkgever van de bestuursvoorzitter heeft de goede doelen schadeloos gesteld voor de geleden schade. Het OM vindt het toch belangrijk om het crimineel verdiende geld alsnog bij verdachten te ontnemen, omdat misdaad niet mag lonen.

Berekening ontneming

De bestuursvoorzitter van de stichtingen heeft door het opmaken van valse facturen en door verduistering omzet gegenereerd voor zijn toenmalige werkgever. De bestuurder ontving door die omzet winstdelingen van zijn werkgever. Per 1 maart 2006 had de bestuurder op verzoek van zijn werkgever te kennen gegeven dat hij geen fiscale werkzaamheden meer aan de stichtingen zou factureren. Die belofte schond hij. Het OM stelt dat in elk geval de sinds dat moment ontvangen winstdelingen wederrechtelijk werden verkregen.

Betaalde vergoedingen

De rechter stelt ook in het vonnis dat zonder de opbrengsten van de stichtingen de veroordeelde geen winstdelingen zou hebben genoten. In totaal gaat het om 6.563.137 euro. De verdacht heeft hard kunnen maken dat er iets minder dan 200.000 euro aan betaalde vergoedingen vanaf moet worden getrokken. Het OM stelt de genoten winst vast op 6.272.445,- euro. Dat moet volgens het OM bij verdachte worden ontnomen.

Het OM eist dat bij de penningmeester en diens onderneming 748.934,- en 956.931,- euro crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. Dit bedrag is gebaseerd op de door de onderneming en penningmeester bij de stichtingen in rekening gebrachte factuurbedragen exclusief BTW. Het OM stelt dat de bedragen door middel van valsheid in geschrift en verduistering werden verkregen. De rechtbank doet uitspraak op dinsdag 19 maart 2019.