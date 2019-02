Vrouw (74) omgekomen bij steekincident in woning Nijmegen, man (50) aangehouden

Bij een steekincident in een huis aan de Zonstraat in Nijmegen is dinsdagavond een 74-jarige bewoonster om het leven gekomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt

De politie kreeg een melding van een man die vertelde dat hij met de steekpartij te maken had. Agenten gingen direct naar het huis aan de Zonstraat. Daar troffen ze het zwaargewonde slachtoffer. De agenten begonnen met hulpverlening, na korte tijd nam ambulancepersoneel de hulpverlening over. Het slachtoffer overleed echter na korte tijd. De politie heeft in de woning een 50-jarige man uit Nijmegen aangehouden in verband met betrokkenheid bij de steekpartij.

Het steekincident deed zich rond 18.50 uur voor. De hulpdiensten waaronder de traumahelikopter werden opgeroepen maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Het slachtoffer en de aangehouden verdachte zijn bekenden van elkaar.

De politie is meteen een groot onderzoek gestart. In het huis is uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau, waar hij verder verhoord zal worden over zijn betrokkenheid bij het dodelijke steekincident.

Onderzoek in de woning

De afgelopen nacht heeft de forensische opsporing in de woning onderzoek gedaan. Vanochtend doet de tactische recherche het onderzoek in de woning.

Het steekincident deed zich rond 18.50 uur voor in een woning aan de Zonstraat in Nijmegen. De hulpdiensten waaronder de traumahelikopter werden opgeroepen maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.