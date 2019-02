Onderzoek in en om een bedrijfspand

De Milieu afdeling van de politie deed samen met een aantal partners donderdag 7 februari onderzoek in en om een bedrijfspand aan de Franklinstraat. Dit naar aanleiding van eerdere klachten en tips uit de omgeving.

Agenten van de afdeling Milieu gingen omstreeks 10.00 uur samen met de Omgevingsdienst Haaglanden, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) het bedrijfspand binnen. De milieuagenten hebben onderzoek verricht in en rondom het pand. De eigenaar van het bedrijf wordt binnenkort als verdachte gehoord voor meerdere milieu overtredingen, dan wel economische delicten, op grond van de Wet Milieubeheer. Er wordt een proces-verbaal tegen de verdachte opgemaakt.



Verder zullen de NVWA en de Omgevingsdienst Haaglanden bestuurlijke maatregelen tegen het bedrijf treffen. Ook stelt het COKZ een onderzoek in.