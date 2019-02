Nederland en Australië gaan in gesprek met Rusland over aansprakelijkheid MH17

Binnenkort gaan Nederland en Australië in gesprek met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17.

Hiervoor zullen ambtenaren, diplomaten en juristen van de drie landen bij elkaar komen. De locatie van de gespekken alsook het tijdstip zullen niet bekend worden gemaakt. Dit hebben bronnen aan RTL Nieuws gemeld. De ontmoeting is op korte termijn en op een geheime locatie.

Nederland en Australië hadden Rusland vorig jaar mei officieel aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17. De twee landen nodigden Rusland uit om te praten over de aansprakelijkheid en zodoende tot een oplossing te komen. In oktober liet Rusland weten bereid te zijn een gesrpek aan te gaan over de aansprakelijkheid over het neerhalen van de MH17, maar dan zou ook gekeken moeten worden naar de rol van Oekraïne. Het ziet er naar uit dat deze gesprekken nu gaan plaatsvinden.