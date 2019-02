Aantal ernstige snelheidsovertredingen fors toegenomen

Het aantal ernstige snelheidsovertredingen door automobilisten is in 2018 gesteggen. Er reden 72 duizend automobilisten tenminste 30 kilometer tot zelfs over de 100 kilometer per uur te hard. Dit is volgens het CJIB een stijging van 10 procent ten opzichte van 2017. Dit meldt de Volkskrant vrijdag.