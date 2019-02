Binnenhof afgesloten, verdachte man opgepakt

Vrijdagmiddag heeft de Koninklijke Marechaussee rond 13.30 uur op het Binnenhof in Den Haag een 38-jarige man uit Sneek aangehouden die dreigende taal uitte. 'Het Binnenhof is deels ontruimd', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Rugzak

'De aangehouden man op het Binnenhof liet een rugzak achter. Een explosievenverkenner van de politie onderzoekt deze rugzak', aldus de politie. De politie is een onderzoek gestart op en rond het Binnenhof.

Update 15.00 uur: Dreigende taal

Uit onderzoek is gebleken dat er geen explosieven in de rugzak zaten. Het Binnenhof is weer vrijgegeven. De aangehouden man zou dreigende taal hebben gebruikt. De politie doet verder onderzoek naar het incident.