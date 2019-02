Aanhouding na aantreffen 50 kilo cocaïne

De politie heeft vrijdag 8 februari in Den Bosch een 36-jarige Amsterdammer aangehouden die wordt verdacht van het bezit en de uitvoer van cocaïne. De aanhouding vond plaats nadat donderdag in de regio Breda een partij van ongeveer 50 kilo cocaïne was aangetroffen. Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte werd onder meer een bedrag van 40.000 euro in beslag genomen.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijk Eenheid troffen tijdens een gezamenlijke actie met de Douane bij een bedrijf in de regio Breda, ongeveer 50 kilo cocaïne aan in een lading bestemd voor Engeland. Het onderzoek dat daarop volgde resulteerde in de aanhouding van de Amsterdammer op vrijdag in Den Bosch.

Rolex

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte in Amsterdam nam de politie een contant geldbedrag van € 40.000,-, een Rolex herenhorloge en 2 PGP-telefoons in beslag. De straatwaarde van de in beslag genomen cocaïne bedraagt ongeveer 2.5 miljoen euro. De politie sluit verdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.