Pool klemgereden na wilde achtervolging

In Den Haag is zaterdagmiddag een Poolse automobilist klemgereden die als een dolle over de A12 reed.

De automobilist kwam bij Utrecht in beeld door asociaal rijgedrag. Meerdere politieauto’s zette de achtervolging in, maar konden de auto van de Pool niet tot stilstand krijgen. Met 175 kilometer per uur raasde de man over de snelweg waar 100 was toegestaan. Ook veroorzaakte hij twee aanrijdingen.

Door enige afstand te nemen, werd bij de Pool de indruk gewekt dat hij de politie kwijt was. Bij Den Haag reed de Pool zich klem in het verkeer en kon worden aangehouden.

Het rijbewijs van de Pool is ingenomen en proces-verbaal voor gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na een aanrijding.