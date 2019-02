Baby en vader gewond nadat auto gevel van woning ramt

Nadat een automobilist zich in de gevel van een woning in Nieuw-Dordrecht boorde, zijn een vader en een baby gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks uur reed de automobilist over de Bladderswijk OZ en raakte door nog onbekende oorzaak naast de weg. Hierna kwam de auto in de gevel tot stilstand. De aanrijding met de woning veroorzaakte grote schade.

Op het moment van de aanrijding lag een baby in de box en was de vader van de baby in de woonkamer aanwezig. Zij zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De moeder was ook in de woning aanwezig, maar bleek ongedeerd.

De automobilist is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht en hoefde niet naar het ziekenhuis. De man bleek niet onder in vloed van alcohol te zijn. Verhoor van de automobilist en technisch onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld.