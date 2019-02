Arrestatieteam vindt zwaargewonde man in onderzoek dodelijk schietincident Oss

De politie heeft maandagmiddag, in het onderzoek naar het schietincident, waarbij maandagochtend een 43-jarige man uit Oss om het leven kwam, in een woning in Oss een zwaargewonde man gevonden. 'Het gaat om een 59-jarige man uit Oss', zo meldt de politie maandagavond.

Zakelijk conflict

Deze man kwam in de loop van maandag als verdachte naar voren in het onderzoek naar het schietincident aan de Anna Bijnsstraat. Hij zou al langer een zakelijk conflict hebben met het slachtoffer en mogelijk betrokken zijn bij de dood van de Ossenaar.

Arrestatieteam

Omdat de man mogelijk in het bezit was van een vuurwapen deed een arrestatieteam maandag even voor 17.00 uur een inval bij zijn woning aan de Molenweg in Oss. In het huis vonden agenten de verdachte. Hij was zwaargewond, waarschijnlijk als gevolg van een poging om zichzelf van het leven te beroven. Hij is in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Verder onderzoek

Het onderzoek naar de precieze toedracht van het schietincident aan de Anna Bijnsstraat gaat verder. In de woning aan de Molenweg doet de politie verder onderzoek.