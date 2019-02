Hennepknippers op heterdaad betrapt

Agenten hebben in een flat aan de Mascagnistraat drie man opgepakt. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze vermoedelijk hennep aan het knippen waren. Er is ruim 25 kilogram aan hennep in beslag genomen.

De wijkagent ging, samen met een collega, op maandagmiddag 11 februari, naar de woning aan de Mascagnistraat. De 55-jarige bewoner deed de deur open. Het viel de dienders meteen op dat er een sterke henneplucht in de woning hing. Toen ze de bewoner daar vragen over stelden had hij daar geen antwoord op. Wel zagen de agenten ondertussen een aantal personen richting het balkon sluipen.

Woonkamer

De agenten gingen de woonkamer binnen. Op de bank zaten twee mannen en op tafel lag een enorme berg gedroogde hennep. Drie personen waren inmiddels op het balkon en wisten via de reling te vluchtten. De twee mannen in de woonkamer (23 en 20 jaar oud) en de bewoner zijn aangehouden. Er is nog uitgekeken naar de andere drie personen, maar die zijn niet meer aangetroffen. De politie nam ruim 25 kilogram hennep in beslag. De drie mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.