Brandstichting woning gemeenteambtenaar Tiel in Opsporing Verzocht

Dinsdagavond wordt in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de brandstichting bij een gemeenteambtenaar in Tiel. 'Er is vorige week 's nachts brand gesticht in zijn woning aan de Burgemeester van Altenastraat in Tiel', zo meldt de politie dinsdag.

Harde knal

De 42-jarige man en zijn twee kinderen schrikken enorm als zij in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 februari een harde knal horen. Toen de man naar beneden rende, zag hij dat de hele vloer van de woonkamer in vuur en vlam stond. Hierdoor konden ze niet via de begane grond vluchten. Gelukkig konden ze via hun balkon overstappen op het balkon van de buren.

Vluchtroute daders

Vanavond wordt in het opsporingsprogramma meer informatie gegeven over deze zaak. Zo worden er signalementen gegeven en wordt meer verteld over de vluchtroute van de daders. Ook vóór de uitzending kunt u al informatie doorgeven via de tipnummers. Bel hiervoor 0800-6070 of als u liever anoniem blijft: 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Dat kan ook online via de site. Misschien heeft u wel een vermoeden wie hierachter zit. Of heeft u camerabeelden waar mogelijk iets afwijkends of belangrijks op staat? Ook deze beelden kunt u doorgeven. De uitzending is dinsdag om 20.30 uur op NPO1.