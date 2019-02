Arrestatieteam naar Friese Delfstrahuizen vanwege 'mogelijke gijzeling', melder blijkt verwarde man

In het Freise Delfstrahuizen was vroeg in de avond een grote politie-actie gaande.

Er kwam een arrestatieteam ter plaatse. Er was een melding gemaakt van 'een mogelijke geweldssituatie' in hotel Het Tjeukemeer. Mogelijk zou het om een gijzeling gaan.

Tegen 18.50 uur is het arrestatieteam het hotel binnengegaan, zo meldt de politie op Twitter.

Politie Fryslân:

Update

Delfstrahuizen: het arrestatieteam is zojuist het hotel binnengetreden. Zij zijn het pand op dit moment aan het doorzoeken. We kunnen nog niet bevestigen dat het daadwerkelijk om een gijzeling gaat. Meer info volgt.

Update:

Het hotel in Delfstrahuizen is zojuist doorzocht door het arrestatieteam. Er is geen sprake van een gijzeling. De politie is in gesprek met de melder.

De poltie heeft 1 persoon aangetroffen die lag te slapen en niets met de melding te maken had. Omdat sprake is van verward gedrag bij de melder, wordt deze aan het zorgkader overgedragen.