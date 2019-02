OM in strafzaak Holleeder: ‘Hij lijkt de dood als bagage met zich mee te dragen’

Vandaag, tijdens de tweede dag van het requisitoir in de strafzaak tegen Willem Holleeder, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de zwaarbewaakte rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp een overzicht gegeven van de, naar oordeel van het OM, criminele geschiedenis van de verdachte vanaf begin jaren negentig. Vervolgens beschreven de officieren vandaag de criminele organisatie waar de verdachte naar het standpunt van het OM deel van uitmaakte.

Liquidaties

Holleeder wordt er in de huidige strafzaak onder meer van verdacht in de periode van januari 2002 tot mei 2006 te hebben deelgenomen aan een criminele organisatie die onder meer tot doel had het plegen van liquidaties. Vandaag schetsten de officieren tien jaar misdaadgeschiedenis, vanaf het moment dat Holleeder in januari 1992 uit de gevangenis werd vrijgelaten nadat hij zijn straf voor de Heinekenontvoering uit november 1983 had uitgezeten.

Bloedgabbers

Volgens het OM zou de verdachte ergens in 1995 voor zichzelf hebben gekozen en zich hebben verwijderd van Cor van Hout, de man die ook werd veroordeeld voor de ontvoering van Heineken en wiens positie hij nooit zou kunnen verkrijgen. De eerste aanslag op Van Hout kwam voor velen uit de lucht vallen. Echter niet voor verdachte, stelt het OM.

Sam Klepper en John Mieremet

De aanslag op Van Hout markeert het naderende einde van het ‘bloedgabberschap’ tussen Van Hout en Holleeder. Het lijkt Holleeder te zijn die besloten had om zijn heil te zoeken bij de op dat moment sterkste partij binnen het Amsterdamse criminele milieu, te weten Sam Klepper en John Mieremet. Zij zouden bereid zijn geweest om ‘het probleem Van Hout’ definitief op te lossen en zo samen met verdachte hun imperium uit te breiden.

Angst

Na de mislukte aanslag op Van Hout in 1996 breekt er een periode aan van onderling wantrouwen. Levens worden beheerst door angst. Crimineel geld wordt ondergebracht bij Willem Endstra, met Holleeder als hoeder aan zijn zijde. Eind 1999 vindt er een aanslag plaats op een handelaar in xtc die na het uitzitten van een lange gevangenisstraf, geld bij Endstra komt opeisen.

'Dood als bagage '

Het is het begin van een zeer gewelddadige periode die vele jaren beslaat en vele mensen het leven heeft gekost. Opvallend daarin is volgens het OM de rol van verdachte. 'Hij lijkt de dood als bagage met zich mee te dragen. Het is de geschiedenis die zich herhaalt als verdachte, na de dood van Klepper, Den Hartog en Mieremet isoleert en hen samen met Hillis en Soerel vele miljoenen afhandig maakt,' aldus de officieren van justitie vandaag op zitting. Puur zijn eigen belang behartigend maakt verdachte de overstap naar de op dat moment sterkste partij, te weten Hillis en Soerel. Het driemanschap Holleeder, Soerel en Hillis is hiermee volgens het OM geboren.

'Weg vol ellende '

De officieren vandaag in hun requisitoir: 'Wij hebben de weg gevolgd, die verdachte in onze ogen heeft bewandeld. Een weg, waarbij de dood vaak op de loer lag en helaas ook genadeloos heeft toegeslagen. Een weg vol met ellende, door verdachte bewust opgezocht en zich daarbij realiserend dat er slachtoffers zouden vallen. We zien verdachte met ogenschijnlijk gemak zich ontdoen van mensen en vanuit een eigen belang redenerend de overstap maken naar criminelen die op dat moment tot de sterksten in het milieu behoren. Verdachte is daarin niets ontziend, opportunistisch, manipulatief en door geld en macht gedreven.'