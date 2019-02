Fietsster (77) komt onder vuilniswagen en overlijdt

In Zaandam is vrijdagochtend een 77-jarige vrouw onder een vuilniswagen terechtgekomen en overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Rechtsaf

Het tragische ongeval gebeurde vrijdag omstreeks 10.30 uur op de Peperstraat. Rond die tijd reed een 52-jarige man uit Hoorn op een vuilniswagen en wilde bij de Symon Claeszstraat rechtsaf slaan. Toen hij met lage snelheid rechtsaf ging kwam het slachtoffer, dat vermoedelijk op een fiets naast de vrachtwagen reed, onder de vuilniswagen terecht.

Overleden

De vrouw raakte ernstig gewond. Zij werd nog gereanimeerd, waar overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De bestuurder van de vuilniswagen werd, zoals te doen gebruikelijk bij ernstige aanrijdingen, aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De vuilniswagen is in beslag genomen voor onderzoek.

Getuigen

De politie stelt een (technisch) onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. Aangezien nog onduidelijk is hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden, verzoekt de politie eventuele getuigen zich te melden. De politie in Zaandam is bereikbaar via 0900-8844.