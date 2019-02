Auto nipt aan trein ontsnapt

ProRail heeft een filmpje online geplaatst van een onbewaakte spoorwegovergang in Santpoort waarop is te zien dat een personenauto nog maar net ontsnapt aan een trein.

Werkzaamheden bij Santpoort voor opheffen onbewaakte overweg

Dit soort incidenten gebeuren nog maar al te vaak op de onbewaakte spoorwegovergangen die ProRail zo snel mogelijk wil opheffen of aanpassen. Zo is ProRail afgelopen vrijdag in Santpoort gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een parallelweg langs het spoor.

Twee onbewaakte overgangen opheffen

De parallelweg is nodig om later twee onbewaakte overpaden op te kunnen heffen. In november 2018 gebeurde een dodelijk ongeval op één van de overpaden. Op camerabeelden ziet ProRail dat het ook regelmatig bijna misgaat, zoals op de beelden in onderstaande video.

Parallelweg langs het spoor

Om de parallelweg aan te kunnen leggen is gestart met de kap van een aantal knotwilgen langs het spoor, die eigendom zijn van ProRail. In een later stadium wordt de parallelweg aangelegd. Zodra de weg er ligt hebben bewoners de mogelijkheid om via een andere route het spoor te passeren. De onbewaakte overpaden kunnen dan worden opgeheven.

Dodelijke ongevallen

In de afgelopen 10 jaar zijn twee dodelijke ongevallen te betreuren geweest op één van de overpaden. Deze ongevallen hebben diepe indruk gemaakt in de omgeving en ook binnen ProRail. Vorig weekend is er weer een bijna-aanrijding op één van deze overwegen geweest tussen een trein en een ruiter met paard. ProRail wil de gevaarlijke situatie zo snel mogelijk oplossen.