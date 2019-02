Parkeerruzie loopt uit op bedreiging

Hij bedreigde een 31-jarige automobilist met een mes en zou daarbij geroepen hebben “Ik steek je kapot”. Meerdere omstanders waren getuige van de bedreiging. Hij werd door de politie kort na het incident op de Nassaustraat aangehouden.

Het slachtoffer, een 31-jarige Tilburger, deed aangifte. Hij vertelde dat hij met zijn vrouw boodschappen had gedaan. Hij startte de auto maar stopte nadat hij het vak was uitgereden weer omdat zijn vrouw nog het parkeerkaartje moest afrekenen. Zij stapte uit. Hij blokkeerde daarmee met zijn auto nog de vrijkomende parkeerplaats.

Escalatie

Hij hoorde dat achter hem een bestuurder claxonneerde. Hij zag dat die automobilist drukke armgebaren maakte en vervolgens uitstapte. Hij zag dat die man op hem afkwam. Hij stapte uit en hoorde de man schelden dat hij moest opsodemieteren. De aangever zag dat die man een mes in zijn linkerhand hield en riep: “Ik steek je kapot”. Omstanders riepen dat ze de politie gingen bellen. Hierna liep de bedreiger weer naar zijn auto, waarna hij flink gas gevend het parkeerterrein afreed. Het slachtoffer moest aan de kant springen om niet geraakt te worden. Agenten hebben de verdachte op de Nassaustraat achterhaald en aangehouden. Hij gaf wel toe dat hij een mes in zijn handen had gehad, maar hij had daar niet mee gedreigd. Hij was naar eigen zeggen boos geworden omdat die bestuurder die parkeerplaats niet vrijmaakte en zijn middelvinger naar hem had opgestoken. Het gebruikte inklapbare mes met een lemmet van 9,5 centimeter is in beslag genomen.