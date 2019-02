Dode gevonden in Aquaplas in Best

Foto: Archief MV

Best In Best is in het water van de recreatieplas Aquabest een overleden persoon aangetroffen. Dit meldt Politie Oost-Brabant.

De recreatieplas ligt aan de Ekkerweijer. De politie is een onderzoek gestart. Het is vooralsnog niet duidelijk wat er is gebeurd of wie die persoon is.