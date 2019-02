In vuilniszak uit PI De Schie ontsnapte gevangene weer achter de tralies

De man die er in slaagde eind december in een vuilniszak uit de Penitentiaire Inrichting (PI) De Schie in Rotterdam te ontsnappen zit inmiddels weer achter de tralies. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

'Bekende'

Agenten die een onderneming aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam in de gaten hielden, zagen tot hun grote verbazing een bekende binnenwandelen. Het was de 26-jarige voortvluchtige die op 28 december met behulp van een handlanger wist te ontsnappen uit PI de Schie. De agenten volgden hem naar binnen en konden hem daar eenvoudig aanhouden', aldus de politie.

Penitentiaire Inrichting De Schie

Sinds zijn ontsnapping werd gezocht naar de veroordeelde man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Daarvoor werden onder andere zijn foto en personalia verspreid onder alle agenten. De agenten die maandagmiddag stonden te posten bij de zaak waren bezig met een heel ander onderzoek, maar waren zo scherp dat ze de man na bijna twee maanden herkenden en achterna liepen het pand in. Daar hielden ze hem aan. De handlanger die de ontsnapping mogelijk maakte werd al eerder in Rotterdam gearresteerd. De nu aangehouden man zal het restant van zijn straf uit moeten zitten.