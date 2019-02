Politie houdt twee verdachten aan na steekincident

De politie in Apeldoorn hield op donderdag 21 februari twee mannen van 18 en 61 jaar uit Apeldoorn aan. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een steekincident op de Hofstraat. Daarbij raakte een 28-jarige man uit Apeldoorn zwaar gewond.

Omstreeks 9.30 uur kreeg de politie een melding van een steekincident. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer aan. Hij werd ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en werd met de traumaheli naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten hielden korte tijd later in de twee verdachten aan in de omgeving.

Direct na het incident startte de politie een onderzoek. Op dit moment wordt nog forensisch onderzoek ter plaatsen gedaan. Ook zijn al meerdere getuigen gehoord. De aanleiding voor het steekincident is nog onbekend. De twee verdachten zijn ingesloten voor onderzoek.