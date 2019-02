Man gewond bij schietpartij in Helmond

De recherche in Helmond zit met veel vragen rond een schietincident dat vrijdagochtend plaatsvond. Geen sporen, een onbekende locatie, een gewonde man en een opgefokte vriend zijn tot nu toe de belangrijkste feiten in het onderzoek.

Vrijdagochtend rond 2.30 uur kwam een melding binnen dat iemand met een schotwond naar het ziekenhuis in Helmond was gebracht. Het bleek te gaan om een 18-jarige man uit Helmond. Een 23-jarige bekende van het slachtoffer was ook in het ziekenhuis aanwezig. Hij gedroeg zich opgefokt en agressief. Zo bedreigde hij agenten en ook wilde hij niet zeggen wie hij was. De man was vermoedelijk onder invloed en in het bezit van meer dan duizend euro aan contant geld en munitie voor een vuurwapen. Hij werd aangehouden.

Onbekende locatie

Intussen was duidelijk geworden dat er mogelijk geschoten was op de Heistraat in het centrum van Helmond. Op en rond de Heistraat werd vervolgens langdurig gezocht naar sporen. Uit niets bleek dat er in die omgeving was geschoten. Niemand had wat gehoord en ook het slachtoffer wilde geen duidelijkheid geven over de toedracht of de locatie van het schietincident.

Chinees restaurant

Omdat er informatie binnenkwam dat er mogelijk ter hoogte van het Chinees restaurant aan de Heistraat was geschoten is daar ook onderzoek gedaan. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Misschien zijn er mensen die vannacht bijvoorbeeld schoten hebben gehoord in de buurt van de Chinees. Alle informatie is welkom.