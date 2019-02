Aantal vergunningen nieuwbouwwoningen blijft gelijk

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2018 een bouwvergunning afgegeven. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal in 2017. De bouwkosten van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen stegen in 2018 met 7 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2013 werd slechts voor 27 duizend woningen een vergunning afgegeven, een dieptepunt. Daarna nam het aantal bouwvergunningen toe, maar het aantal is nog niet op het niveau van vóór de crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat gebouwd zal worden. Tussen de oplevering van een woning en de vergunningverlening zit circa twee jaar. Vorige maand meldde het CBS al dat in 2018 bijna 66 duizendnieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.

Den Haag heeft meest vergunde nieuwbouwwoningen

In Den Haag werden in 2018 4 616 nieuwbouwwoningen vergund, waarvan53 procent huurwoningen. In andere steden waar meer dan duizend nieuwbouwwoningen zijn vergund, is het aandeel vergunde huurwoningen in de meeste gevallen hoger. In Utrecht werden 2 544 woningen vergund, waarvan 70 procent voor de verhuur was bestemd. In Amsterdam ging het om 3 018 nieuwbouwwoningen, waarvan 53 procent voor verhuur. Groningen springt er ook uit met 1 802 vergunde woningen, waarvan 62 procent bestemd voor verhuur. In Almere, Rotterdam en Tilburg daarentegen was respectievelijk 20 procent, 27 procent en 48 procent van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen huurwoningen. Het landelijk gemiddelde voor vergunde huurwoningen lag op 33 procent.