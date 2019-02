Onderzoek naar overval na advertentie Marktplaats

Twee mannen namen daarbij een duur horloge van het merk Rolex mee, dat op Marktplaats te koop werd aangeboden.

De bewoners hadden het horloge op Marktplaats aangeboden voor enkele duizenden euro’s. Met een potentiële koper werd een afspraak gemaakt en tegen de klok van 16.45 uur werd er op de deur geklopt. Een bekende van de bewoners was op dat moment met drie jonge kinderen in de woning aanwezig om de verkoop te regelen. Eenmaal binnen bedreigden twee getinte mannen van begin twintig de vrouw met een pistool. Ze gingen er met de Rolex vandoor, zonder te betalen. De vrouw en de kinderen bleven geschrokken achter. Niemand raakte gewond. De daders stapten vervolgens in de buurt in de auto en gingen ervandoor in de richting van de Heeklaan. Er is in de omgeving nog gezocht naar het tweetal, maar dat leidde tot niets.

Onderzoek

De recherche onderzoekt wie er verantwoordelijk zijn voor de overval en werkt daarbij samen met Marktplaats. “Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten of erger, zoals gisteren in Helmond. Samen met het Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken wij samen aan het terugdringen van dit soort criminaliteit. Wij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een plezierige manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen. Als u een aan- of verkoop gaat doen bij een particuliere (ver)koper, maak dan gebruik van bedrijven die u een aankoopbescherming bieden. Als u het gekochte product niet ontvangt, kunt u het aankoopbedrag terugkrijgen”, zo vertelt Gijs van der Linden van het Landelijke Meldpunt Internetoplichting. Partijen die deze service bieden zijn bijvoorbeeld PayPal, Postcodegarant en Pakkie en Marktplaats ('Gelijk Oversteken'). Van der Linden waarschuwt ook op altijd op te letten met waardevolle spullen: “Denk heel goed na hoe je dit soort spullen verkoopt en wees daarbij uiterst voorzichtig. Het kan zomaar de verkeerde mensen aantrekken”.

Kans verkleinen

Hoewel dit soort overvallen helaas niet altijd te voorkomen is, zijn er tal van tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Net als de politie waarschuwt ook Marktplaats: “Laat vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten verlopen. Zo heb je gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon. Zorg dat je een goed beeld hebt met wie je handelt. Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op Marktplaats. Controleer de gegevens op de website van de politie en check de (ver)koper bijvoorbeeld ook via Google, social media en internetfora. Deel nooit een kopie van je ID/bankpas of rijbewijs. Ook niet als de (ver)koper daar om vraagt.”

Wie weet meer?

Alle informatie en tips over de overval in Helmond zijn welkom bij de recherche op 0900-8844.