Twee derde Nederlanders heeft voornemen vóór 1 april belastingaangifte te doen

Twee derde van de Nederlanders (67%) is van plan vóór 1 april aangifte te doen. Dit meldt het ministerie van Financiën donderdag naar aanleiding van een recent onderzoek onder ruim 1.000 belastingplichtigen.

Voor 1 april

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen 8 miljoen mensen hun belastingaangifte over 2018 doen, waarvan 6,7 miljoen particulieren. Zij kunnen tot 1 mei aangifte doen via Belastingdienst.nl/aangifte. De meesten willen echter niet tot het laatste moment wachten. Wie de belastingaangifte voor 1 april indient, ontvangt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wanneer iemand geld terugkrijgt, staat het bedrag meestal een week nadat het bericht ontvangen is op de rekening.

Gegevens vooraf ingevuld

Om het aangifte doen zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst veel gegevens vooraf ingevuld. Hierdoor kost aangifte doen steeds minder tijd. 65% van de Nederlanders heeft minder dan een uur nodig om zijn aangifte te controleren en indien nodig aan te vullen, blijkt uit een flitspeiling in opdracht van de Belastingdienst.

Aftrekkosten

Wie in 2018 kosten heeft gemaakt die aftrekbaar zijn, moet deze zelf toevoegen in de aangifte. Dat dit veelvuldig wordt gedaan blijkt ook uit een recente peiling onder 1.069 particulieren. Meer dan de helft van de respondenten (56,5%) heeft weleens aftrekbare kosten opgevoerd. Het vaakst gaat het om zorgkosten (22,8%). Ook kosten met betrekking tot de aankoop van een eerste huis (13,3%) en het oversluiten van een hypotheek (12,4%) worden vaak opgegeven. De aangiftechecklist van de Belastingdienst geeft duidelijkheid over welke kosten aftrekbaar zijn.

Liever belastingaangifte dan huishoudelijke klusjes

Het merendeel van de mensen dat particulier aangifte doet, geeft aan dit geheel zelfstandig te doen. Opvallend hierbij is het verschil tussen mannen (71,1%) en vrouwen (46%). Bijna 1 op de 3 mannen zegt het doen van aangifte zelfs te verkiezen boven huishoudelijke klusjes. Iets minder dan een kwart van de Nederlanders laat zijn partner, een vriend of familielid meekijken. Wie geen beroep kan doen op bekenden vindt alle benodigde informatie op Belastingdienst.nl/aangifte en kan de Belastingdienst vragen stellen via Twitter of Facebook. Daarnaast bieden maatschappelijke organisaties zoals vakbonden, ouderenbonden, belastingwinkels, sociaal werkers en fiscaal dienstverleners hulp bij aangifte.

Over de belastingaangifte

De Belastingdienst nodigt 6,7 miljoen particulieren en 1,3 miljoen ondernemers uit om aangifte te doen over 2018. De Belastingdienst voert campagne om mensen te helpen vóór 1 mei 2019 hun aangifte juist en volledig in te dienen aan de hand van herkenbare levensmomenten. Denk bijvoorbeeld aan je eerste bijbaan, de aankoop van een huis of het starten van een eigen bedrijf. Tijdens de aangifteperiode staat de website Belastingdienst.nl/aangifte centraal.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van 8 tot en met 12 februari 2019 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst. Aan het onderzoek namen 1.069 aangifteplichtige respondenten deel vanaf 16 jaar die zelf hun belastingaangifte doen