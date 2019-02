Dag drie requisitoir strafzaak Holleeder:' Ik ga hem alles afpakken, hij gaat eraan'

Cor van Hout moest dood omdat Willem Holleeder alles opeiste wat van hem was. Dat heeft het OM vandaag gemeld op de derde dag van het requisitoir in de strafzaak tegen Holleeder. Volgens het OM is hij schuldig aan het uitlokken van de moord op zijn zwager.

Een groep mannen, de groep rond Jesse R., is verantwoordelijk voor de dood van Cor van Hout en Robert ter Haak op 24 januari 2003 in Amstelveen. Holleeder zou hiervoor opdracht hebben gegeven. Dat blijkt volgens het OM uit diverse verklaringen waaronder die van twee kroongetuigen en de zussen en ex-vriendin van de verdachte.

In een visualisatie lieten de officieren van justitie vandaag op zitting zien hoe een andere groep mannen uit Alkmaar via een tussenlaag gekoppeld kan worden aan de verdachte. Volgens de officieren van justitie maakte Holleeder deel uit van een driemanschap, samen met Stanley Hillis en Dino S. Dit hechte driemanschap zou de ‘groep Alkmaar’ opdracht hebben gegeven Willem Endstra en John Mieremet te vermoorden. En daarnaast de doodslag op Robert ter Haak en het zwaar lichamelijk letsel aan David Denneboom te hebben uitgelokt.

De officieren van justitie komen tot deze conclusies op basis vier dossiers die vandaag zijn besproken. Het gaat om:

de doodslag op Robert ter Haak op 24 januari 2003 in Amstelveen en de moord op Cor van Hout op 24 januari 2003 in Amstelveen (dossier Viool);

de moord op Mieremet op 2 november 2005 in Pattaya, Thailand (dossier Fazant);

de moord op Willem Endstra op 17 mei 2004 in Amsterdam en de poging doodslag op Endstra’s zakenrelatie David Denneboom op 17 mei 2004 in Amsterdam (dossier Enclave);

een poging liquidatie van John Mieremet op 26 februari 2002 in Amsterdam (dossier Boeddha).

Morgen komen de zaaksdossiers Agenda (het medeplegen van de moord op Cees Houtman op 2 november 2005 in Amsterdam) en Perugia (het medeplegen van de moord op Thomas van der Bijl op 20 april 2006 in Amsterdam) aan bod. Vervolgens zullen de persoonlijke omstandigheden van de verdachte worden behandeld. Het requisitoir zal in de middag worden afgesloten met de strafeis.