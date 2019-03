Drie douaniers aangehouden voor witwassen

Vandaag zijn drie douaniers aangehouden op verdenking van witwassen. Ze worden verhoord. De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag en werkzaam in het Rotterdams havengebied.

De aanhoudingen volgen op een doorzoeking van drie woningen en een bedrijfspand in januari van dit jaar. Het onderzoek -onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam- werd gestart omdat er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van de verdachten, die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten.

Integere haven

Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in de overheid en het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt beschaamd door personen die bij de overheid werkzaam zijn of een openbaar ambt bekleden en zich niet integer gedragen. Dat is zeer ernstig en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Om criminaliteit binnen de haven tegen te gaan is enkele jaren geleden het programma Integere Haven in het leven geroepen. Een samenwerking tussen het OM, politie, Douane, Deltalinqs, de gemeente en het Havenbedrijf om de veiligheid en integriteit in het havengebied te vergroten.