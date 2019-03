Almere nomineert Staatsbosbeheer voor Participatiepenning 2019

Staatsbosbeheer is één van de zes genomineerde bedrijven uit Flevoland en is door de gemeente Almere voor de Participatiepenning 2019 voorgedragen omdat ze zich het afgelopen jaar het meest onderscheiden heeft in het kader van de Participatiewet en de Banenafspraak in het bijzonder.

Inclusief en duurzaam

Wethouder Soetekouw: “Staatsbosbeheer heeft samen met gemeente Almere, UWV, Ministerie van Binnenlandse Zaken en uitvoeringsorganisaties werkplekken gecreëerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee doen zij niet alleen onmisbare ervaring op maar maken zij teven kans op een arbeidscontract bij Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd boort Staatsbosbeheer met deze mensen een nieuwe markt aan; de lokale afzet van producten uit de eigen streek. Het hout dat zij kappen wordt verwerkt tot mooie en praktische producten als speeltoestellen of meubilair. Op die manier zorgt Staatsbosbeer voor een tweede leven, zowel voor mens als boom. Inclusief en duurzaam, inclusief en voor iedereen zichtbaar!”

Inspiratie voor anderen

Freek Rebel toonde zich bijzonder verheugd met de nominatie. Hij is de trekker van het werkproject dat binnen Staatsbosbeheer in heel Nederland navolging gaat krijgen. Freek Rebel: “Wij zijn het afgelopen jaar begonnen met zeven (doelgroep)plekken in Almere. Dit inspireert heeft ook andere bij Staatsbosbeheer betrokken partijen geïnspireerd. De verwachting is dat er in 2019 honderd banen binnen Staatsbosbeheer Nederland worden gerealiseerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “

Flevoland Werkt!

De Participatiepenning wordt mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). RWF is een actiegericht samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, UWV en gemeenten in de arbeidsregio Flevoland. Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ werken de partijen intensief samen aan de realisatie van een inclusieve arbeidsmarktregio waarin niemand aan de kant staat.