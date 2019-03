Gewonde bij steekpartij in Almere

In een woning van een appartementencomplex aan de Grace Kellystraat in Almere is dinsdagmorgen een persoon gewond geraakt.

Volgens de politie vond de steekpartij rond 08.00 uur plaats en is het slachtoffer met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In en om de woning is een sporenonderzoek ingesteld.

De omgeving is enige tijd afgezet geweest omdat een speurhond is ingezet om het mogelijke wapen te vinden. De aanleiding van de steekpartij is volgens de politie nog niet duidelijk.