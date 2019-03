Twee mannen aangehouden voor hacken school in Apeldoorn

De school deed donderdag 21 februari melding van de hack bij de politie. Zij kwamen de hack op het spoor nadat zij merkte dat een ongeautoriseerd account actief was in het leerlingvolgsysteem.

Digitale rechercheurs, die speciale expertise hebben op het gebied van cybercrime en digitale criminaliteit, onderzochten de zaak. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee verdachten. Zij konden 5 maart worden aangehouden en zijn beide ingesloten voor nader verhoor.

Cybercrimeteam politie

Als politie krijgen we steeds meer te maken met digitale criminaliteit en cybercrime. Ook zien we dat er digitalisering plaatsvindt van klassieke criminaliteit, denk hierbij aan oplichting, fraude en bedreiging. Steeds meer mensen en bedrijven zijn slachtoffer hiervan. Reden voor de politie en het Openbaar Ministerie om de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in Oost-Nederland verder te intensiveren. Daarom er is binnen de politie een speciaal cyberteam opgericht. Meer informatie over het onderwerp staat op politie.nl.



Wat is hacking?

Bij hacking probeert iemand binnen te dringen in andermans computer. Het is strafbaar als dit gebeurt zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens. Doel van de criminele hacker is de computer overnemen of gegevens stelen of onbruikbaar maken.