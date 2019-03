Forse celstraffen voor dodelijke schietpartij bij ripdeal carpoolplaats Vaassen

Woensdag heeft de rechtbank Gelderland in Zutphen 5 personen veroordeeld tot cel straffen in verband met een dodelijke schietpartij in maart 2017 op de carpoolplaats in Vaassen. Dit meldt de rechtbank Gelderland.

12 jaar cel

Een 23-jarige man uit Leeuwarden, een 40-jarige man uit Zwolle en een 38-jarige man uit Heerde krijgen hiervoor gevangenisstraffen van 12 jaar. De 3 mannen zijn ook veroordeeld voor vuurwapenbezit. En zij moeten ruim 6 duizend euro aan de nabestaanden betalen. Dit zijn kosten die zijn gemaakt voor de uitvaart.

Wapenbezit

Een vriend van het slachtoffer, een 22-jarige man uit Apeldoorn krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor wapenbezit en cocaïnehandel. Een 28-jarige man uit Leeuwarden is veroordeeld voor wapenbezit, hij krijgt een gevangenisstraf van 14 maanden cel opgelegd.

Ripdeal

In de nacht van 10 op 11 maart 2017 vond een schietpartij plaats op de carpoolplaats in Vaassen tussen 2 mannen uit Apeldoorn aan de ene kant en aan de andere kant 3 mannen uit achtereenvolgens Leeuwarden, Zwolle en Heerde. Bij deze schietpartij is 1 van de 2 mannen uit Apeldoorn doodgeschoten. De schietpartij was het gevolg van een ripdeal.

100 gram cocaïne

De 3 mannen probeerden 100 gram cocaïne te stelen van het slachtoffer en zijn vriend. Het is duidelijk dat de 3 mannen niet van plan waren om voor de drugs te betalen. Beide partijen hebben vuurwapens meegenomen naar de drugsdeal. Het eerste schot loste de 23-jarige man uit Leeuwarden vanuit de auto. Buiten de auto is door beide partijen over en weer geschoten.

Medeplegen voltooide doodslag

De onderzoeken naar de vraag uit welk wapen het dodelijk schot afkomstig was, hebben geen duidelijkheid opgeleverd. Dat betekent dat niet kan worden vastgesteld welke man het dodelijke schot heeft gelost. Ondanks dat, vindt de rechtbank het medeplegen van een voltooide doodslag toch bewezen.

Niet relevant wie dodelijk schot lost

Door met een vuurwapen op de carpoolplaats te schieten, hebben alle mannen de grote kans op de dood van een van de aanwezigen bewust aanvaard. De mannen gingen bewust en met een bepaald doel met een wapen op pad. Door dit gedrag, maakt het niet meer uit voor welke partij je optreedt, je kunt zowel de schutter als slachtoffer zijn. Het is voor de rechtbank daarbij niet relevant wie het dodelijk schot heeft afgevuurd.

Noodweer

De rechtbank wijst het beroep op noodweer van de vriend van het slachtoffer toe. De 23-jarige man uit Leeuwarden heeft in de auto het eerste schot gelost en de vriend van het slachtoffer onder schot gehouden. De vriend werd ook buiten de auto onder schot gehouden en er werd op hem geschoten terwijl hij wegrende. De rechtbank oordeelt dat op dat moment sprake was van een situatie waartegen hij zich mocht verdedigen en daarom veroordeelt de rechtbank hem niet voor de schietpartij. De 3 mannen deden ook een beroep op noodweer. De rechtbank wijst dit niet toe omdat zij de confrontatie hebben opgezocht.

Doodslag

Het uitvoeren van een ‘ripdeal’ waarbij een slachtoffer om het leven wordt gebracht is een zeer ernstig en schokkend feit. Aan het slachtoffer is het meest fundamentele recht dat er bestaat, het recht op leven, ontnomen. De nabestaanden moeten de diep ingrijpende gevolgen van dit onherroepelijke en volkomen onverwachte verlies voor altijd met zich dragen. Dit rechtvaardigt de oplegging van een gevangenisstraf van zeer lange duur. Voor de 3 mannen vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 12 jaar passend en geboden. De rechtbank wijkt hiermee af van de eis van de officier van justitie (9 jaar) omdat de rechtbank vindt dat er sprake is van een voltooide gekwalificeerde doodslag en niet een poging daartoe.

Vrijspraak

De rechtbank spreekt de 28-jarige man uit Leeuwarden vrij van betrokkenheid bij de ripdeal en de schietpartij. Niet bewezen is dat hij betrokken was bij de schietpartij. Wel is hij veroordeeld voor het bezit van een (automatisch) vuurwapen en daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 14 maanden. De vriend van het slachtoffer komt ten aanzien van de pogingen tot doodslag een beroep op noodweer toe en wordt ten aanzien van die feiten ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor vuurwapenbezit en de handel in cocaïne.