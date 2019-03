FNV morgen tegenover PostNL in kwestie uitzendbureau In Person

FNV staat morgen in Enschede tegenover PostNL in de rechtszaak over pakketsorteerders die via In Person bij PostNL werken.

De rechter buigt zich over de principiële vraag of PostNL uitzendkrachten inhuurt – zoals de FNV stelt - of aan contracting doet, ofwel onderaanneming.

Voor een deel van de uitzendkrachten van In Person is de vraag die morgen voorligt van belang. Alleen de leden van de FNV hebben een volledige nabetaling gekregen. Uitzendbureau In Person betaalt inmiddels wel het cao-loon. Maar voor collega’s van uitzendbureaus als Randstad en Young Capital is de rechtszaak ook van belang. Ook die uitzendbureaus werken op pakketdepots van PostNL. Met een uitspraak van de rechter in de hand staan ook deze werknemers sterk als zij hun recht gaan halen en bij hun werkgever een nabetaling eisen over de afgelopen vijf jaar. FNV heeft zowel Randstad als Young Capital al een sommatie gestuurd en zal ook tegen hen een dagvaarding uitbrengen als zij blijven weigeren om het cao-loon te betalen.

Voorgeschiedenis

In februari 2018 daagde FNV het uitzendbureau In Person en opdrachtgever PostNL voor de rechter. De vakbond had grove onderbetaling ontdekt van honderden pakketsorteerders op de PostNL-depots in Amersfoort, Goes en Waddinxveen. Het uitzendbureau schikte in mei 2018, in goed overleg met FNV. In Person betaalt de uitzendkrachten sinds 1 juni 2018 volgens de PostNL-cao en heeft een nabetaling gedaan met terugwerkende kracht over vijf jaar.

PostNL zelf houdt echter nog steeds vol dat ze geen schijnconstructie toepast op haar pakketdepots. Volgens de pakketgigant besteedt zij het sorteerwerk op de depots uit, vaak aan 2 verschillende ‘contractors’ op één dag. Daarom zou de cao PostNL voor deze sorteerders niet van toepassing zijn.

Pikant is dat PostNL en Randstad in februari via een persbericht opeens aankondigden te zullen stoppen met contracting. Goed nieuws, vindt de FNV. Maar beide bedrijven gaven aan dat ze achter de constructie blijven staan, en niet van plan zijn de jarenlang onderbetaalde sorteerders schadeloos te stellen. Dit maakt het belang van de zitting in Enschede morgen des te groter.