Hoge politiebaas buiten functie om witwassen

Een beleidsmedewerker van de directie Facilitair Management van de politie is buiten functie gesteld.

Deze politiemedewerker werd afgelopen week in een strafrechtelijk onderzoek aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Zijn directe collega’s zijn geïnformeerd.

De komende tijd doen de politie en het OM nader onderzoek in deze zaak, ook naar de betrokkenheid van de betreffende politiemedewerker. Het disciplinair onderzoek zal starten zodra de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat. Tussentijds doet de politie geen mededelingen over de onderzoeken.