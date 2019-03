Aanhoudingen na dodelijk steekincident Geldermalsen

Maandagochtend heeft de politie, in het onderzoek naar het dodelijke steekincident zondagmiddag op de Meersteeg in Geldermalsen, twee verdachten aangehouden. 'Het gaat om een 23-jarige inwoner van Tiel en een 47-jarige man uit Meteren. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het steekincident', zo laat de politie maandag weten.

'Nog veel onduidelijk'

'Het onderzoek naar het incident gaat onverminderd voort omdat nog veel onduidelijk is. De politie roept daarom getuigen op om zich te melden', aldus de politie. Na de melding van het steekincident startte de politie direct een onderzoek. Op de locatie verrichtte de forensische opsporing sporenonderzoek. Ook werd direct een buurtonderzoek verricht en met mogelijke getuigen gesproken.

Twee verdachten

Uit het onderzoek kwamen deze twee verdachten naar voren. Agenten hielden hen vanochtend aan in hun woningen. Ze zijn ingesloten voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de Meersteeg en wat daar de aanleiding voor was. Daarom gaat het politieonderzoek door. De politie hoopt dat er getuigen zijn die daarbij kunnen helpen.